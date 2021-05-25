«الخطوط السعودية»: لقاح كورونا غير إلزامي في الرحلات الداخلية

أكدت الخطوط السعودية، أن الحصول على لقاح كورونا ليس شرطًا عند السفر في الرحلات الداخلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا أخذت لقاح فايزر أقدر أسافر الرياض؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «لا يشترط أخذ اللقاح للسفر على الرحلات الداخلية، وبناء على توجيهات الجهة المختصة لن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر ومنطقة الدخول إلى الطائرات إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق محصن، لم تثبت إصابته».

وأضافت: «لمعرفة كل الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي اضغط هنا».

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