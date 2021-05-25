7 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي من كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورونا، بـ 207 حالة شفاء، من إجمالي 812 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 109 حالات في جدة، و60 في مكة المكرمة، و45 في ينبع، و33 في الهفوف، و28 في الليث، و26 في المبرز، و25 في أبها، و24 في كل من: وادي الدواسر والجبيل وبللسمر، و13 في مليجة، و12 في كل من النعيرية والخرج، و10 في كل من: المدينة المنورة وضرما والقنفذة.

وتم تسجيل 9 حالات في كل من: القطيف وصبيا، و8 في كل من: العارضة وحائل والمظيلف، و7 في كل من: بريدة ونجران وبقيق ومحايل وحوطة بني تميم والخفجي، و6 في كل من: الدرب وتبوك والطائف والخبر والدلم والظهران، و 5 في كل من: جازان والمجمعة وصامطة والدرعية، و4 في كل من: عرعر وعفيف والمخواة والمويه وبلجرشي وأضم، و3 في كل من: الشنان والبرك وخميس مشيط وبيشة ونمرة وعيون الجواء وقصيباء وثادق وظهران الجنوب وفيفا.

وتسجيل حالتي تعاف في كل من: رفائع الجمش والحرجة وسكاكا والدمام وأبو عريش والدوادمي وسبت العلاية والبجادية وصفوى وظلم وأحد المسارحة وخيبر والسليل والقويعية وتمير وضمد والبشائر.

وتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: موقق وبطحاء والطوال والقوارة والرين وتنومة وفرسان وأحد رفيدة والحائط والسليمي والقوز والغاط والعيون والحناكية ومهد الذهب وضبا وطبرجل ودومة الجندل وحفر الباطن والمزاحمية ورماح وشقراء والمذنب والعيص ومركز حدود الحديثة ورجال المع وقرية العليا والحمنة ووثيلان وراس تنورة والفرشة والجفر

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