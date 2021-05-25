وزارة الصحة توضح لـ«عاجل» موعد تطعيم الأعمار من 12 عامًا

حدد وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، لـ«عاجل»، موعد حصول الأطفال من 12 عامًا على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال عسيري لـ«عاجل»: «عندما نصل إلى ٧٠% تطعيما لمن هم فوق ١٨ عامًا فسنبدأ مثل غيرنا في تطعيم ١٢ سنة وفوق».

وتابع: «13 مليون شخص حصلوا حتى الآن على اللقاح وعدد المسجلين في ازدياد.. لن نخرج من الجائحة بدون التطعيمات».

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أن تأثير فيروس كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت وزارة الصحة أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

‏وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1389 إصابة مؤكدة.

وتعافي 912 حالة من الفيروس، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9593 حالة منها 1348 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 443460 حالة، ووصل عدد التعافي إلى 426589 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 7278 حالة، كما أجرى 89182 فحصًا مخبريًا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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