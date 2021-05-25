أبرز الاستفسارات الواردة بشأن الإجراءات للقادمين عبر جسر الملك فهد

ردت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على أبرز الاستفسارات الواردة بشأن الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ جسر الملك فهد، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة. وأشارت المؤسسة في وقت سابق إلى أنه جري التنسيق مع الجهة المختصة للرد على الاستفسارات الواردة بشأن الإجراءات الصحية للقادمين للمملكة. وأوضحت أنها ستعلن هذا الرد في حينه عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة جسر الملك فهد. وكان جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، أعلن في وقت سابق تحديث الإجراءات الصحية المطلوبة لدخول المملكة عبر الجسر، وتلقت المؤسسة العديد من التساؤلات من الموجودين في البحرين الراغبين في الدخول للمملكة.



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