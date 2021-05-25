أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، اليوم، 6.287.620 ريالا، تمثل مكافآت وإعانات شهر رمضان المنصرم للطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 3.345.045 ريالا للطلاب، و2.942.575 ريالا للطالبات، بعد أن تم إعدادها من قبل إدارة خدمات الطلاب.
وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة، تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، داعيا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة الحسابات البنكية، للتأكد من الإيداع.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف مكافآت لطلاب وطالبات تعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.