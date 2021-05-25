ضبط مواطن قام بسرقة مقيم هندي ودهسه بإحدى محطات الوقود في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن قام بدهس وسرقة مقيم هندي في إحدى محطات الوقود في الرياض.

شرطة الرياض تكشف غموض الحادث

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات بمدينة الرياض، والهروب من الموقع ودهسه، مما أدى إلى تعرضه لإصابات، وحالته مستقرة – ولله الحمد.

وأفاد أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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