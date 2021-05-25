مركز الصحة النفسية يحذر: شائعات لقاح كورونا قد تسبب الاكتئاب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية من الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح كورونا عبر مواقع التواصل، مشيرًا إلى أنها تؤثر على الصحة النفسية.

الأضرار النفسية للشائعات

وقال المركز إن تداول هذه الشائعات يتسبب في العديد من المشاكل النفسية التي قد تصل إلى القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه إضافة إلى التسبب في حرمان بعض الفئات من الحصول على اللقاح.

اللقاحات آمنة

وجددت وزارة الصحة التأكيد أكثر من مرة على مأمونية وفعالية اللقاحات التي يتم استخدامها في المملكة مؤكدة خضوعها للاختبارات اللازمة عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء وأن الأعراض التي قد تحدث في بعض الحالات هي أعراض بسيطة ومتوقعة ولم يتم رصد أية حالة وفاة بسبب اللقاح.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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