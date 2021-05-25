25 فرقة و54 مفتشًا لتنفيذ المسح البيئي للساحل الغربي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية والمشرف العام على الحملة الوطنية للمسح البحري المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن الحملة تأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول.

وبين أن الحملة بدأت أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري والبالغ عددها 25 فرقة وعدد 54 مفتشًا بيئيًا.

أهداف عملية المسح البيئي:

وأضاف السنقوف أنه بانقضاء اليوم الأول من الحملة تم مسح ما يقارب 10% من طول الساحل الغربي والذي يبلغ طوله 2000كم بجميع المناطق، وتم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كافة نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها، ومن خلال أعمال المسح تم رصد بعض المخالفات البيئية.

النتائج الأولية:

وأوضح، أنه تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي لا زالت خالية ونظيفة من التلوث، كما تم تسجيل بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية تم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي وسيتم استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال كافة مناطق الساحل الغربي بالمملكة.

واختتم السنقوف بالقول، إنه يتم متابعتها من قبل غرفة العمليات المعدة بهذا الخصوص ولضمان سلامة كافة المشاركين تتم المتابعة الميدانية لكافة الفرق ورفع النتائج أولًا بأول.



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