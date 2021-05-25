أسئلة عن السفر والتأشيرات إلى أمريكا للدراسة أو العلاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما يفكر المرء في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو يحين موعد سفره إليها، تتبادر لديه تساؤلات عدة حول كيفية الحصول على تأشيرة دخول ونحوها من آلية الإجراءات المتبعة، ولاختلاف التأشيرات ومتطلباتها توجهت «مكة» بمجموعة من الأسئلة التي أرسلها بعض القراء، إلى القنصلية الأمريكية بجدة؛ حيث أجابت عنها بشكل يساعد في توضيح الأمور المتعلقة بالسفر للدراسة أو العلاج أو التدريب بعد التخرج، مؤكدة أنه يمكن للمسافرين جدولة المواعيد عبر الإنترنت لمجموعة من فئات التأشيرات.

1- كيف أحصل على تأشيرة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية؟







للحصول على التأشيرات في وقت مناسب ترحب الولايات المتحدة بالمواطنين الأجانب الذين يأتون إليها للدراسة بشكل عام، يجب على كل مواطن دولة أجنبية يرغب في دخول الولايات المتحدة الحصول أولا على تأشيرة.



من أجل متابعة الدراسة في الولايات المتحدة: ستحتاج إلى الحصول على تأشيرة طالب، وهي نوع من تأشيرة غير المهاجرين.

من أجل الحصول على تأشيرة الطالب الخاصة بك في الوقت المحدد: توصي القنصلية الأمريكية بالتقدم للحصول على التأشيرة في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس بأكثر من 120 يوما قبل بدء البرنامج الدراسي -الأكاديمي.







اعتبارا من 1 مارس 2021، استأنفت بعثة الولايات المتحدة في السعودية خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة.



يمكن للمسافرين جدولة المواعيد عبر الإنترنت لمجموعة من فئات التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار (تأشيرات F، M، J ).



بينما تهدف السفارة والقنصليات العامة إلى القبول أو الرفض للتأشيرات في أقل وقت ممكن، فإن التراكم الكبير في الطلبات للحصول على التأشيرات والقدرة المحدودة بسبب التدابير الاحتياطية للتخفيف من فيروس كورونا COVID-19 يؤدي إلى فترات انتظار أطول للمواعيد.



2- ما أسهل طريقة للحصول على تأشيرة دخول في حال كان الأمر عاجلا؟

إذا كانت لديك مسألة عاجلة وتحتاج إلى السفر على الفور، فيرجى اتباع الإرشادات المتوفرة في الرابط التالي: http://www.ustraveldocs.com/sato لطلب موعد طارئ.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.ustraveldocs.com/sa/sa-niv-typefandm.asp

3- ما الأمور المحظورة التي قد تمنع أو تؤخرالحصول على التأشيرة؟

تستخدم تأشيرة غير المهاجرين من قبل السياح أو رجال الأعمال أو الطلاب أو العمال المتخصصين الذين يرغبون في الإقامة لفترة زمنية محدودة في الولايات المتحدة لتحقيق أغراض محددة.







ينظر المسؤول القنصلي في كل طلب على حدة ويأخذ في الاعتبار العوامل المهنية والاجتماعية والثقافية وعوامل أخرى أثناء الحكم.



قد ينظر المسؤول القنصلي في نواياك المحددة، ووضعك العائلي، وخططك طويلة المدى وآفاقك داخل بلد إقامتك.



تفحص كل حالة على حدة ويتم منحها كل اعتبار بموجب القانون.



وفقا لقوانين ولوائح التأشيرات الأمريكية، يجب أن يثبت معظم المتقدمين للحصول على تأشيرة لغير المهاجرين للمسؤول القنصلي أن لديهم روابط قوية ببلد إقامتهم، ويجب أن يظهروا أنهم يعتزمون مغادرة الولايات المتحدة بعد إقامتهم الموقتة.

4- ماذا يتعين على فعله قبل التقدم للحصول على تأشيرة؟

يتعين على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب قبولهم والموافقة عليهم من قبل مدرستهم أو برنامجهم.

بمجرد القبول: ستزود المؤسسات التعليمية كل متقدم بوثائق الموافقة اللازمة لتقديمها عند التقدم للحصول على تأشيرة طالب.

يتم تشجيع الطلاب الذين يرغبون في التسجيل في مؤسسة تعليمية أمريكية على الاتصال وزيارة المواقع التالية:

http://riyadh.usembassy.gov/education-and-culture.html

http://www.educationusa.info/

5 - تأشيرات الطلاب صالحة بشكل عام لمدة خمس سنوات. ماذا لو انتهت صلاحية التأشيرة وأنا مازلت في الولايات المتحدة؟ هل يمكنني تجديدها دون العودة إلى المملكة؟

الطلاب الذين لديهم تأشيرة صالحة وحالة SEVIS سارية لا يحتاجون إلى التقدم للحصول على تأشيرة جديدة.







هذا يشمل الطلاب الذين غيروا مدارسهم أو برامجهم منذ إصدار التأشيرة.



6 - متى يحتاج الطلاب إلى التقدم للحصول على تأشيرة جديدة؟





يحتاج الطلاب فقط إلى التقدم للحصول على تأشيرة جديدة:



إذا انتهت صلاحية التأشيرة الخاصة بهم



أو تم إلغاؤها



أو إذا قام الطالب بتغيير فئة التأشيرة



ومع ذلك، بعد الانتهاء من البرنامج أو فترة التدريب العملي، يجب على الطالب مغادرة الولايات المتحدة في غضون 60 يوما أو الانتقال لبرنامج جديد.

7- ماذا عن معالجة التأشيرة المفقودة أو التالفة؟

إذا فقدت تأشيرة الطالب الخاصة به أو تعرضت للتلف، فسيحتاج إلى التقدم للحصول على تأشيرة طالب جديدة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.ustraveldocs.com/sa/sa-niv-visaapply.asp

8 - كيف أحصل على تأشيرة من أجل التدريب بعد التخرج؟

تتيح الولايات المتحدة للطلاب الدوليين المؤهلين والخريجين الجدد الفرصة لاكتساب التعلم أثناء العمل الذي يكمل المعرفة المكتسبة في دراساتهم الأكاديمية.

للمشاركة في إحدى فرص التدريب، لا يحتاج الطالب الدولي إلى تغيير حالة غير المهاجرين. بدلا من ذلك، يجب على الطالب العمل مع مسؤول المدرسة المعين (DSO) لضمان الأهلية، وكذلك التقدم للحصول على التفويض المناسب والحصول عليه.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:

https://studyinthestates.dhs.gov/students/training-opportunities-in-the-united-states

9 - ما الطريقة المناسبة للحصول على تأشيرة للسفر العلاجي؟

- العلاج الطبي والتأشيرة المطلوبة عبارة عن تأشيرة B-2 مخصصة للعلاج الطبي. في كثير من الأحيان، يتم الجمع بين تأشيرات B-1 و B-2 وإصدارهما كتأشيرة واحدة: B-1 / B-2.

إذا تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة B-1 / B-2 ، فيجب أن تثبت للموظف القنصلي أنك مؤهل للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة وفقا لقانون الهجرة والجنسية الأمريكي (INA).

تفترض المادة 214 (ب) من INA أن كل متقدم B-1 / B-2 هو مهاجر مقصود، ويجب التغلب على هذا الافتراض القانوني من خلال إظهار:







أن الغرض من رحلتك إلى الولايات المتحدة هو زيارة موقتة، مثل العمل أو الترفيه أو العلاج الطبي.



أنك تخطط للبقاء في الولايات المتحدة لفترة محددة ومحدودة من الوقت.



دليل على الأموال اللازمة لتغطية نفقاتك، بما في ذلك العلاج الطبي، أثناء وجودك في الولايات المتحدة.



أن لديك إقامة خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى روابط اجتماعية أو اقتصادية ملزمة أخرى، والتي ستضمن عودتك إلى الخارج في نهاية زيارتك.



10- كيف تتفادى إلغاء التأشيرات؟

يجب أن تتأكد من التزامك بشروط التأشيرة وقوانين الولايات المتحدة أثناء زيارتك الموقتة لها، وأنك تغادر الولايات المتحدة بحلول تاريخ (القبول حتى) المختوم في جواز سفرك من قبل الجمارك والحدود الأمريكية. الحماية (CBP).

بصفتك مسافرا طبيا، إذا كنت بحاجة إلى البقاء في الولايات المتحدة لمدة تزيد عن 6 أشهر أو تجاوز تاريخ (القبول حتى) في جواز سفرك، فيجب عليك تقديم طلب إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) باستخدام النموذج I-539 ، لطلب تمديد / تغيير حالة غير المهاجرين قبل انتهاء صلاحية إقامتك المصرح بها.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.uscis.gov/i539online