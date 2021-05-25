1600 جولة رقابية على منشآت الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1657 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الرقابة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة « كورونا ». وأسفرت الجولات عن إغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 83 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 24 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك عبر مركز 940، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بكورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة.



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