برنامج للماجستير المهني في العلاقات العامة بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز برنامج الماجستير المهني في العلاقات العامة التابع لكلية الاتصال والإعلام، وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية بأسلوب المقررات الدراسية والمشروع البحثي للطلاب والطالبات بواقع أربعة فصول دراسية.

ويستهدف البرنامج الحاصلين على البكالوريوس في العلاقات العامة، والاتصال الاستراتيجي، والاتصال المؤسسي، وإدارة الفعاليات، والإعلام الرقمي، والصحافة والنشر الالكتروني، والسياحة، والإدارة العامة، وإدارة الأعمال، والإعلان والتسويق إلى جانب الموارد البشرية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع .

واشترطت الجامعة للتسجيل في البرنامج اختبار قدرات الجامعيين «الحد الأدنى المطلوب»، واختبار اللغة الإنجليزية «LETS 3.5» أو ما يعادلها، حيث تصل إجمالي وحدات البرنامج لـ 39 وحدة، منها 12 وحدة اختيارية، و24 وحدة إجبارية، وثلاث وحدات للمشروع البحثي، إضافة لـ 12 مقررا.

وتستقبل الجامعة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج عبر الرابط المخصص ويستمر حتى الخميس 22 شوال الحالي.