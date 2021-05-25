شكرا لقرائتكم خبر برنامج للماجستير المهني في العلاقات العامة بجامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستهدف البرنامج الحاصلين على البكالوريوس في العلاقات العامة، والاتصال الاستراتيجي، والاتصال المؤسسي، وإدارة الفعاليات، والإعلام الرقمي، والصحافة والنشر الالكتروني، والسياحة، والإدارة العامة، وإدارة الأعمال، والإعلان والتسويق إلى جانب الموارد البشرية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع .
واشترطت الجامعة للتسجيل في البرنامج اختبار قدرات الجامعيين «الحد الأدنى المطلوب»، واختبار اللغة الإنجليزية «LETS 3.5» أو ما يعادلها، حيث تصل إجمالي وحدات البرنامج لـ 39 وحدة، منها 12 وحدة اختيارية، و24 وحدة إجبارية، وثلاث وحدات للمشروع البحثي، إضافة لـ 12 مقررا.
وتستقبل الجامعة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج عبر الرابط المخصص ويستمر حتى الخميس 22 شوال الحالي.
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