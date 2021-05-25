بدء الفصل الصيفي بجامعة الأميرة نورة الأحد المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الأحد المقبل موعدا لبدء الفصل الدراسي الصيفي لهذا العام، حيث تستفيد منه 3315 طالبة في 11 كلية بواقع 139 شعبة دراسية تدرس 36 مقررا دراسيا. ويستمر تدريس مقررات التدريب السريري والميداني والامتياز وفقا لخطط محددة بالتنسيق مع جهات التدريب، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة والمطبقة في جهات التدريب. وتبدأ الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريا في 27 ذي القعدة المقبل للفصل الصيفي القصير، و22 ذي الحجة لفصل الصيفي، وفق خطة تنفيذية تضمن التباعد وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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