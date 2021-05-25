الإنفوجرافيك.. فن الممكن والمستحيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتسب الإنفوجرافيك شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك لتحويله الموضوعات المعقدة إلى سهلة الفهم ومشاركتها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح وسيلة لا غنى عنها للاتصال الجماهيري. «مكة» رصدت عددا من المهارات والمسؤوليات المرتبطة مباشرة بمصمم الإنفوجرافيك والمهارات المهمة التي يحتاجها لتقديم السيرة الذاتية. بعض الأشياء التي ينشئها المصمم:





الكتب والمجلات والكتالوجات والصحف.



الهوية المرئية : بطاقات العمل وأدلة العلامات التجارية والشعارات.



المواد التسويقية: النشرات والكتيبات والبطاقات البريدية والورقة الواحدة والملصقات.



تغليف المنتج والتسميات.



تصاميم القمصان والملابس.



التقارير.



الرسوم التوضيحية والقصاصات الفنية.

المسؤوليات بصفتك مصمم إنفوجرافيك، ستحتاج إلى:





التواصل مع العملاء لتحديد متطلباتهم وميزانيتهم.



إدارة مقترحات العملاء من التنضيد إلى التصميم والطباعة والإنتاج.



العمل مع العملاء وتقديم الإحاطة والمشورة لهم فيما يتعلق بأسلوب التصميم والشكل وإنتاج الطباعة والجداول الزمنية.



تطوير المفاهيم والرسومات والتخطيطات للرسوم التوضيحية للمنتجات وشعارات الشركة ومواقع الويب.



تحديد حجم وترتيب النسخة والمواد التوضيحية، وكذلك نمط الخط وحجمه.



إعداد مسودات المواد بناء على موجز متفق عليه.



مراجعة التخطيطات النهائية واقتراح التحسينات إذا لزم الأمر.



الاتصال بالطابعات الخارجية على أساس منتظم لضمان الوفاء بالمواعيد النهائية وطباعة المواد بأعلى جودة.



المؤهل العلمي: على الرغم من أنه متاح لغير الخريجين ولكن تعطى الأفضلية لأولئك الذين لديهم درجات علمية ذات صلة، فالحصول على شهادة في تصميم الجرافيك مهمة جدا. وظائف بديلة





مصمم واجهة المستخدم (UI)



مصمم الويب



مخرج مبدع



معدل الصور



رسام العمارة والهندسة



محرر الفيديو والأفلام



مصمم وسائط متعددة



مصمم شعارات



مدير فني



مصمم هوية العلامة التجارية



فنان فوتوشوب



مهارات مهمة



خبرة في Photoshop و Illustrator و InDesign.



إتقان أشكال مختلفة من التكنولوجيا



إدارة الوقت



تكوين الأفكار أو المفاهيم



إبداع استثنائي وابتكار



التواصل أيضا مهارة فائقة الأهمية لمصمم الانفوجرافيك



تطوير استراتيجية لكيفية معالجة الملخص أي يجب أن يكون للمصممين استراتيجية جاهزة لجعل العملية مبسطة وفعالة قدر الإمكان



خبرة لا تقل عن 2-3 سنوات



الدقة والاهتمام للتفاصيل



نهج احترافي للوقت والتكاليف والمواعيد النهائية



ملاحظة: المهارات أعلاه ليست الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة ملاحظة: المهارات أعلاه ليست الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة الإيجابيات



يحول المعلومات المعقدة إلى رسومات مرئية يسهل فهمه



تلفت انتباه القارئ



سهولة مشاركة الانفوجرافيك



لا يوجد نموذج محدد يجب اتباعه.



طريقة سهلة لإثبات الخبرة في المجال



تعزيز العلامة التجارية فعند إنشاءك الانفوجرافيك، قم بتضمين شعارك بداخله



السلبيات



يستغرق إنشاء الانفوجرافيك وقتا طويلا جدا



لا تدرك محركات البحث دائما قيمة الانفوجرافيك



لا يقدم الانفوجرافيك دائما قصة كاملة، لذلك تحصل على النسخة المبسطة.



من الممكن إساءة تفسير المعلومات الموجودة في الانفوجرافيك لذا تأكد من أن القراء يمكنهم فهم معنى الأرقام، ويجب أن تكون نتائج بياناتك في ترتيب منطقي.



يجب عليك استخدام المصادر المشروعة للمعلومات مع المراجع



أرباب العمل النموذجيين لمصممي الجرافيك



وكالات الدعاية والإعلان



وكالات العلامات التجارية



شركات اللافتات



ناشرو الكتب والمجلات والصحف



شركات الوسائط المتعددة



شركات التلفزيون والبث



صناعة التعبئة والتغليف



المنظمات والشركات الوطنية والدولية الكبرى



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.