شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 910 كجم لحوم ومواد غذائية مخالفة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت أمانة محافظة جدة 910 كجم من المواد الغذائية والدواجن واللحوم مجهولة المصدر، بمنزل شعبي بحي البغدادية تديره عمالة وافدة تقوم بتحضير الأطعمة وتوزيعها ، وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة جدة المهندس عمرو الدقس، أنه جرى مصادرة وإتلاف 730 كجم من المواد الغذئية الأولية، بالإضافة لأدوات وأواني تستخدم في ممارسة النشاط، فيما رصدت الأمانة موقعا عشوائيا آخر لأحد المطاعم، جرى استخدامه لإعداد المأكولات بطريقة تفتقر للاشتراطات الصحية، وتم مصادرة وإتلاف 180 كجم من اللحوم والدواجن والخضروات والمواد الأولية، وأغلق المطعم واتخذت بشأنه الإجراءات النظامية.