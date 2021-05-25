شكرا لقرائتكم خبر عن 350 مرشحا لمجالس إدارة " أرباب الطوائف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محمد إسماعيل مدير مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء بوزارة الحج والعمرة في جدة ، 600 مرشحا، تم ترشيحهم في البداية لمجالس إدارة شركات "أرباب الطوائف " وجرى بعد الفرز 350 بناء على الجدارات المطلوبة وجاري استكمال العمل عليهم مع وزارة التجارة لاستيفاء النصاب الكامل وجاهزية عقد عمل الجهات التأسيسية.

وكانت وزارة الحج والعمرة ، قد اعلنت أنه لا يزال العمل قائمًا على استكمال الإجراءات الخاصة بالقوائم النهائية لمرشحي عضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.

وأكدت الوزارة في بيان صدرعنها ، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه سيتم بمشيئة الله الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي عضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف بالتزامن مع إعلان مواعيد عقد الجمعيات التأسيسية للشركات في وقت لاحق.