كيف تميز أعراض صداع ضعف النظر ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور ياسر العلي، أن العلاقة وثيقة بين ضعف النظر وحدوث الصداع، مبينًا لـ”متابعات الخليج 365 “، أن ضعف النظر هو حالة مرضية مرتبطة بالعين، تنتج عن مشكلة في شبكية العين أو عدسة العين أو أي أسباب أخرى مرتبطة بالعين.

ضعف النظر والصداع:

وأضاف، بالتأكيد يعتبر ضعف النظر من أكثر الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة الشخص بالصداع، ويكون صداع ضعف النظر على حسب درجة الضعف، فكلما كانت درجة الضعف شديدة زادت شدة الصداع، والتي لا يمكن تهدئتها باستخدام المسكنات العادية ويكون ألم الصداع فيها مستمر لساعات طويلة، إذ أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التي أجريت مؤخرًا أن إصابة الإنسان بضعف النظر سواء كان طول أو قصر البصر، يكون سببًا رئيسيًا عند البعض في الشعور بآلام الرأس أو الصداع، فالصداع الذي تسببه أمراض العين عادة يشعر به الإنسان في العين ذاتها أو فوق حاجب العين التي بها المرض، وعادة ما تكون نوبات الصداع هذه مصاحبة لأعراض أخرى مثل صعوبة في الرؤية أو رؤية هالات حول الأضواء أو عدم تحمل لرؤية الضوء.

مضاعفات إهمال العلاج:

وعن المضاعفات التي قد يسببها إهمال علاج ضعف النظر مضى قائلًا: هناك بعض المضاعفات منها عدم قدرة الشخص على ممارسة حياته الطبيعية بشكل سليم، وبالتالي عدم قدرته على أداء عمله اليومي بطريقة مريحة فهو لا يستطيع التركيز، عدم القدرة على قيادة السيارة، الشعور الدائم بالصداع وبالألم، لذلك لا يجب إهمال السبب الرئيسي وراء صداع ضعف النظر وعدم الاعتماد بشكل كامل على المسكنات.

علاج صداع ضعف النظر:

وخلص الدكتور العلي إلى القول: عند الشعور بأعراض صداع ضعف النظر يجب التوجه إلى طبيب العيون بشكل مباشر، حيث يقوم بفحص شامل للعين وبشكل مباشر لتحديد السبب وراء الصداع، وبالتالي تحديد الطريقة العلاجية المناسبة، ويتم تحديد درجة النظر من خلال بعض الاختبارات والمقاييس التي يستخدمها طبيب العيون، ومن الطرق العلاجية وصف النظارة الطبية بعد تحديد درجة ضعف النظر، أو وصف العدسات اللاصقة، تصحيح النظر بالليزر أو ما يسمى بالليزك.

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