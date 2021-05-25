تحذير: 80% من آلام الرقبة سببها الجوال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري العظام الدكتور إبراهيم الحسين، أن 80 % من آلام الرقبة عند الكبار والصغار سببها استخدام الجوال بكثرة، موضحًا أن عضلات الرقبة قد تتشنج بسبب الوضعية غير الصحيحة سواء كانت عند استخدام الجوال أو الانحناء عند استخدام الحاسوب، أو تحدب الظهر على مكتب العمل.

راجع طبيك حالة استمرار آلام الرقبة:

ونصح الدكتور إبراهيم الحسين من يعانون من استمرار هذه الآلام بمراجعة الطبيب وعدم إهمال العلاج حتى لا تتفاقم المشكلة وتؤثر كثيرًا على فقرات الرقبة، منوهًا بأنه قد يشكو البعض من آلام الرقبة بعد الاستيقاظ من النوم والسبب في ذلك يرجع إلى العادات الخاطئة كالنوم على البطن أو النوم على وسادة لا توفر الانحناء الطبيعي للرقبة في وضع جيد، أو النوم على مجموعة من الوسائد العالية.

تحظى بحماية أقل:

وقال الدكتور الحسين في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”، إن الرقبة هي أكثر أجزاء العمود الفقري حركة فهي تحمل 15% من وزن الجسم، ولكنها تحظى بحماية أقل من بقية أجزاء العمود الفقري كي تعطينا مدى حركة أكبر، ولأنها ليست محمية كالفقرات الصدرية المثبتة بالضلوع، لذا فهي أكثر تعرضًا للألم والإصابة.

وقدم الدكتور الحسين جملة من النصائح التي يجب على الجميع اتباعها لتفادي آلام الرقبة وهي:

⁃ تجنب الاستمرار في وضع الجلوس لفترة طويلة خصوصًا في حالة وضع الرقبة في اتجاه واحد، مثل القراءة أو الكتابة أو تصفح الجوال ومشاهدة التلفزيون.

⁃ تحريك وإجراء تمرينات خفيفة على الرقبة كل 15 دقيقة على الأقل، مع المحافظة على وضع الرأس مستقيمًا.

⁃ يمكن وضع قاعدة خشبية مائلة صغيرة على المكتب لتساعد على القراءة أو الكتابة بدون انحناء الرقبة بحيث يكون ما يكتبه الفرد أو يقرأه في مستوى النظر.

⁃ الوضع الأمثل للعمل على الكمبيوتر يكون بوضع الشاشة، بحيث يكون مركزها في مستوى أنف الشخص الجالس أمامها، وتوضع لوحة المفاتيح (الكيبورد) بحيث تكون الأكتاف في وضع معتدل وغير مرفوعتين لأعلى، ويكون الكوع مثنيًا بدرجة 90، ويكون المعصم مسترخيًا في وضع 30 درجة.

⁃ تجنب وضع سماعة الهاتف أو الجوال بين الكتف والرأس، لأن ذلك يؤدي إلى تحميل زائد على فقرات وأنسجة الرقبة.

⁃ تجنب الجلوس على كرسي طويل مع مكتب قصير يضع الرقبة والظهر في وضع خاطئ.

الاستلقاء على السرير:

ودعا الدكتور الحسين، إلى تجنب استخدام الجوال أو القراءة أو مشاهدة التلفاز عند الاستلقاء على السرير، حيث تكون الرقبة في أغلب الأوضاع في وضع غير صحيح، مشددًا على مريض آلام الرقبة أن يتفادى حمل الأشياء الثقيلة أو دفع أو جذب الأشياء خصوصًا الثقيلة بقوة، وتجنب الأوضاع التي يضطر فيها إلى رفع رأسه لأعلى لفترة طويلة، وضرورة تجنب استخدام وسادة صغيرة جدًا أو صلبة أو من النوع الذي ينضغط بسهولة بحيث تصبح عديمة الفائدة، مع ملاحظة أن المخدة لا توضع تحت الكتف بل ما بين الرقبة والكتف.

مسكنات الألم والرياضة:

واختتم الدكتور الحسين بالقول، في الحالات الخفيفة لآلام الرقبة فإنه يمكن استخدام مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، ويمكن الحصول من الصيدليات مباشرة، كما يمكن استخدام الكمادات الساخنة لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم، كما يمكن أخذ دش دافئ أو استخدم وسادة دافئة مع ضبطها على وضع منخفض من مكان ألم الرقبة، بجانب ذلك يمكن ممارسة التمارين الرياضية للرقبة في المنزل إذ إن ذلك يساعد في عدم إجهاد الرقبة.

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