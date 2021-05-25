هل اللحوم المصنعة خطر على الحوامل ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذرت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة عبدالسميع، النساء الحوامل من تناول اللحوم المصنعة لأنها غير صحية للحامل وجنينها، مبينة أن فترة الحمل تعتبر أحد أهم فترات العمر لدى السيدات، فالحامل خلال تلك الفترة هي المسؤول الأول عن تحديد المؤشرات الرئيسية لصحة طفلها، وذلك من خلال الاهتمام تغذيتها ونظامها الرياضي والصحي.

مخاطر اللحوم المصنعة:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إنه يجب على الحامل تجنب المأكولات السريعة التي تتضمن اللحوم المصنعة مثل البيتزا، والسجق، والهمبرجر، وغيرها، لأنها تسبب ضعف مقاومة الجسم المرهق، بجانب التأثير السلبي على المعدة، والتي تحتاج للطعام الصحي المليء بالفوائد لصحة أمعائها وصحة طفلها.

تناول أطعمة صحية:

وبينت أنه خلال فترة الحمل تناول الأكل الصحي الذي يضمن للحامل وجنينها كل العناصر الغذائية اللازمة، فالمغذيات التي يتحصل عليها الجنين أثناء فترة الحمل، يظل تأثيرها يرافقه طوال حياته.

لذا يتعين على الأم الحامل الاهتمام بالتغذية الصحية حفاظًا على صحتها وصحة جنينها مستقبلًا، فهناك مجموعة من الأطعمة الصحية ومنها: منتجات الألبان، البيض، الدجاج، المكسرات، المهلبية، العصائر الطازجة، شرائح الخبز المحمصة، سلطة الفواكه، العسل الأبيض، الخضروات الورقية الغنية بالألياف، البليلة، البطاطس المشوية، سلطة الخضراوات بالليمون وزيت الزيتون، مع التنويه بأن السيدة تحتاج خلال الحمل إلى 2000-2500 كحد أقصى من السعرات الحرارية، ابتداءً من الشهر الرابع وليس منذ بداية الحمل.

تجنب الدسم والمقليات:

واختتمت الدكتورة فاطمة تصريحها بالقول: يجب على الحامل التخفيف من اللحوم المصنعة والأطعمة الدسمة والدهون والاستعاضة عنها باستعمال الزيوت النباتية خاصة زيت الزيتون، عدم الإكثار من الأطعمة الغنية بالسكر مثل المشروبات الغازية، حلويات، العصائر المعلبة، لأنها غنية بالسعرات الحرارية وقليلة بالمغذيات، التنويع قدر الإمكان في استهلاك الخضار والفاكهة والبقول للحصول على أكبر قدر من الفيتامينات والمعادن والألياف.

تناول السمك مرتين بالأسبوع لاحتوائه على زيت أوميغا 3 الضروري لنمو الجنين وتطور دماغه، تناول 2 ليتر من السوائل يوميًا موزعة على عدة دفعات صغيرة خلال النهار والليل، الحد من استهلاك الشاي والقهوة؛ لأن كثرته تؤثر على أعصاب الجنين وتزيد من مخاطر الإجهاض، تناول الأدوية المكملة التي يصفها الطبيب كالفوليك والحديد.

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