شكرا لمتابعة خبر عن شاهد. وزير الصناعة يروي تفاصيل رحلته في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تحدث وزير الصناعة، بندر الخريف، عن تفاصيل رحلته الخاصة في منطقة جازان، حيث وصفها بالغنية بتراثها، والجميلة بأهلها، وبطبيعتها السياحية الفريدة.

ونشر الخريف صورا لرحلته التي شملت جزيرة سمر في القحمة، والجبل الأسود مقابل جبل قهر، ووادي لجب، وإحدى مزارع المانجو في صبيا.

وأظهرت الصور التنوع الطبيعي الذي تحظى به المنطقة، مؤكدا أن جازان تعتبر قيمة سياحية تستحق أن تُروى للعالم.

وعلق الخريف قائلا "المنطقة بأعالي جبالها وجزرها وبضفاف أوديتها العطرية تجعلنا متفائلين بمستقبل واعد للقطاع السياحي بالمملكة"، مؤكدا أنه استمتع برحلته.