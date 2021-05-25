شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط مقيمين سرقا أغنام وأخفوها داخل مركبة في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشفت شرطة منطقة جازان ملابسات المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه استيقاف الجهة الأمنية لقائد مركبة محملة بعدد من الأغنام.

وذكرت شرطة المنطقة أن الفيديو يعود لحادثة سرقة، إذ قام مقيمين يمنيين في العقد الثالث من العمر بسرقة عدد من الأغنام وأخفوها داخل مركبة.

وأضافت أن المتهمين قاما بالهرب من المركبة بعد استيقافهما، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبطهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.