شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الإدخال المؤقت لقطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إجراءات الإدخال المؤقت كحل من الحلول اللوجستية لإدخال قطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية.

وذكرت أن الإدخال المؤقت هو الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال بعض البضائع مع إمكانية استرداد الرسوم الجمركية، إذا كان الاستيراد لغرض معين، وبدون أن يطرأ عليه أي تعديل.

ولفتت إلى أن خطوات الإدخال المؤقت تتضمن ما يلي:

1- إنشاء البيان الجمركي وإرفاق المستندات المطلوبة

2-المعاينة وفحص الإرسالية

3-دفع الرسوم الجمركية المربوطة بالتأمين مع إمكانية استرجاعها بمنفذ الخروج

4- فسح الشحنة