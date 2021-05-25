شكرا لمتابعة خبر عن صحة الباحة تعلن عن حاجاتها للتعاقد مع عدد من الممارسين الصحيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت صحة الباحة عن حاجتها للتعاقد المؤقت مع عدد من الممارسين الصحيين لفترة محدودة للعمل بالمستشفيات والمراكز التابعة لها حسب التخصصات الواردة. أعلنت صحة الباحة عن حاجتها للتعاقد المؤقت مع عدد من الممارسين الصحيين لفترة محدودة للعمل بالمستشفيات والمراكز التابعة لها حسب التخصصات الواردة. فئة طبيب استشاري - صدرية. - باطنة أعصاب. - تخدير. - عناية مركزة. - باطنة أمراض معدية بالغين. - أمراض معدية أطفال. فئة طبيب نائب ونائب أول - عناية مركزة. - نساء وتوليد. - تخدير. - باطنة أعصاب. - باطنة عامة. - أمراض معدية أطفال. فئة أخصائي غير طبيب - علاج تنفسي صحة عامة. - تمريض عناية مركزة. - تمريض. وأوضحت الصحة الشروط المطلوبة من أجل التقديم على هذه الوظائف وهى : - صورة من الهوية الوطنية. - الإقامة. - تصنيف الهيئة للتخصصات الصحية. - قرار إجازة رسمي. - تأمين ضد الأخطاء الطبية ( الاطباء). - رقم التسجيل في برنامي زائرين. ويتم إرسال تلك البيانات على الإيميل التالي: من هنـــــــــا