شكرا لمتابعة خبر عن صحة الباحة تعلن عن حاجاتها للتعاقد مع عدد من الممارسين الصحيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت صحة الباحة عن حاجتها للتعاقد المؤقت مع عدد من الممارسين الصحيين لفترة محدودة للعمل بالمستشفيات والمراكز التابعة لها حسب التخصصات الواردة.
فئة طبيب استشاري
- صدرية.
- باطنة أعصاب.
- تخدير.
- عناية مركزة.
- باطنة أمراض معدية بالغين.
- أمراض معدية أطفال.
فئة طبيب نائب ونائب أول
- عناية مركزة.
- نساء وتوليد.
- تخدير.
- باطنة أعصاب.
- باطنة عامة.
- أمراض معدية أطفال.
فئة أخصائي غير طبيب
- علاج تنفسي صحة عامة.
- تمريض عناية مركزة.
- تمريض.
وأوضحت الصحة الشروط المطلوبة من أجل التقديم على هذه الوظائف وهى :
- صورة من الهوية الوطنية.
- الإقامة.
- تصنيف الهيئة للتخصصات الصحية.
- قرار إجازة رسمي.
- تأمين ضد الأخطاء الطبية ( الاطباء).
- رقم التسجيل في برنامي زائرين.
ويتم إرسال تلك البيانات على الإيميل التالي: من هنـــــــــا