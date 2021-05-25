شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الرئيس المصري يستقبل وزير الرياضة بحضور وزير الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وفي بداية اللقاء، نقل وزير الرياضة للرئيس السيسي، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وأمنياتهما لمصر وشعبها بكل التقدم والنمو والازدهار.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديره وشكره للرئيس السيسي، على حسن الاستقبال والضيافة، متطلعا إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يخدم القطاع الرياضي، وخدمة شباب وشابات الوطن العربي كافة.

حضر اللقاء وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي، والأستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.