شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. القرود تعتدي على طفل وشاب في منتزه الحسام بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

شهد متنزه الحسام في منطقة الباحة، ظهر اليوم الثلاثاء، إصابة طفل وشاب نتيجة اعتداء مجموعة من القردة عليهما.

وأصيب الطفل بإصابات بسيطة في يده وإصابة في الظهر وسط حالة من الهلع من أسرته، فيما أصيب شاب بثلاثة جروح في يده أحدها غائر؛ ليتم نقله إلى طوارئ مستشفى الملك فهد.

وتعد هذه ليست الحالة الأولى التي يستقبلها المستشفى؛ حيث يعاني المتنزهون في منطقة الباحة من انتشار قرود البابون التي تعرضهم للخطر والاعتداءات المتكررة.