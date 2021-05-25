شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من الأميرة هيفاء آل مقرن على حصولها على وسام الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علقت مندوبة المملكة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن، على حصولها على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وقدمت الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد .

وقالت الأميرة هيفاء آل مقرن "‏تشرفت بمنحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وأود في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذا التكريم والتشريف العظيم وأسأل الله أن يسدد خطانا لخدمة ديننا ومليكنا ووطننا"

وفي وقت سابق، أكدت مندوبة المملكة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن المملكة تعد أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في منظمة اليونسكو، عبر مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، الداعم والمحرك الأساسي لخدمة اللغة العربية في مقر اليونسكو.