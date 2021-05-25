أخبار السعودية اليوم.. مشهور يتنمر على فتاة وشروط حصول النساء على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق25 مايو 2021 م منها: «الصندوق العقاري» يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني»، وفريق سعودي ينجح في تخفيض نمو عشبة تهدد غذاء 300 مليون شخص بإفريقيا، ومشهور يصور فتاة تعمل في مقهى ويتنمر عليها.

«الصندوق العقاري» يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني»

أعلن صندوق التنمية العقارية إيداعه أكثر من 713 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية لشهر مايو الجاري 2021، مؤكدًا استمرارية إيداع الدعم الشهري للمستفيدين في موعده المحدد شهريًا.

مشهور يصور فتاة تعمل في مقهى ويتنمر عليها.. وقانوني: ارتكب جريمتين

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة التقطها أحد المشاهير لفتاة تعمل بإحدى المقاهي دون علمها، متنمرًا عليها بتعليق ساخر.

فريق سعودي ينجح في تخفيض نمو عشبة تهدد غذاء 300 مليون شخص بإفريقيا

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، اليوم الثلاثاء، عن توصل فريق بحثي إلى خفض نمو العشبة الضارة «ستريغا» بنسبة 65%، عن طريق «الإنبات الانتحاري».

«الأرصاد»: دخول الصيف الثلاثاء القادم.. والحرارة قد تلامس الـ50 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، دخول فصل الصيف إرصاديًا على المملكة، يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تصل إلى 50 درجة مئوية.

بحد أقصى 60 ألف ريال.. شروط حصول النساء على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية

أتاح بنك التنمية الاجتماعية أنواعا عدة للتمويل والقروض مقدمة للنساء منها منتج كنف وتمويل الأسرة بحد أقصى 60 ألف ريال، موضحا شروط وإجراءات الحصول عليهما.

استشاري يحذر من 3 سلوكيات «خاطئة» لمواجهة الضغوط

حذَّر بروفيسور واستشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، من ثلاثة سلوكيات خاطئة تجاه الضغوط النفسية، قد تؤدّي إلى مخاطر صحية كبيرة.

6 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان من العام الجاري بمبلغ 6.287.620 ريالا.

«التدريب التقني»: التوسع في تقديم البكالوريوس المسائي بـ9 كليات

أوضح المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أنَّه مع مطلع العام التدريبي القادم سيتم التوسع في برنامج البكالوريوس المسائي.

مواطن يتنازل عن قاتل ابنه.. وأمير تبوك: موقف إنساني نبيل

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أمس في القصر الحكومي المواطن عوض بن عبيد العمراني الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله.

وزير الداخلية: خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية

أكّد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أنّه برعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة فإنّ لدى الوزارة اليوم خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعًا.

1616 مشروعًا لإغاثي الملك سلمان في 68 دولة.. ومسؤول يوناني يشيد بالاحترافية

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، بحضور سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

القبض على مواطن بجازان حاول ترويج 292 كجم حشيش

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بجازان، القبض على مواطن، حاول ترويج 292 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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