4 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة

تصدرت منطقة مكة المكرمة ولليوم الثالث على التوالي، إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 422 إصابة جديدة، من إجمالي 1389 حالة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 380 حالة، والمنطقة الشرقية 163 حالة، والمدينة المنورة 105 حالات، وعسير 67 حالة، وجازان 66 حالة، والقصيم 48 حالة، وتبوك وحائل 34 حالة لكل منها، ونجران 30 حالة، والباحة 20 حالة، والحدود الشمالية 15 حالة، والجوف 5 حالات، وفقًا للأرقام الرسمية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 14 حالات وفاة، و912 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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