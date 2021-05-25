«الصحة»: متعافو كورونا قد يحتاجون إلى جرعة ثانية من اللقاح «بشرط»

قالت وزارة الصحة، إنَّ المتعافين من كورونا قد يحتاجون إلى جرعة ثانية من اللقاح بدلًا من جرعة واحدة، إذا تبيَّنت الحاجة ضرورة أخذهم للجرعة الثانية.

وقال حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، إنَّه «يكتفى بجرعة واحدة من لقاح فايروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي».

وتابعت وزارة الصحة، قائلة: «سيتم جدولة جرعة ثانية مستقبلاً، إذا تبينت الحاجة لها».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه بشكل عام إذا كانت الحالة مؤكدة الإصابة بالفيروس يصاحبها أعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية، وبعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

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