روسيا تعرض على السعودية إنشاء مجموعة عمل لتطوير الطاقة الهيدروجينية

قدمت روسيا إلى المملكة العربية السعودية، عرضًا للتعاون في مجال الطاقة النووية في الدول النامية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن بلاده عرضت على المملكة العربية السعودية إنشاء مجموعة عمل لتطوير الطاقة الهيدروجينية.

وأوضح نوفاك، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الروسية السعودية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، الثلاثاء، إن «الاتجاه الواعد الآخر هو التعاون في مجال المفاعلات النووية منخفضة الطاقة، إنه اتجاه جديد، نقترح العمل المشترك لتشكيل شراكة روسية سعودية، حتى نضع اللمسات الأخيرة على تصميم 600 ميغاواط من الطاقة النووية وتعزيزها في الدول النامية».

وأعلن نوفاك أن «هدف روسيا والمملكة العربية السعودية هو زيادة التجارة إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024، من خلال تحرير التجارة المتبادلة والنظام التفضيلي».

وقال، إن النقطة المرجعية الرئيسية بالنسبة لنا هي تحقيق هدف رفع حجم التجارة بين بلدينا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024، وقد تكون خطوة مهمة لتحقيق ذلك هي تحرير التجارة الثنائية، فضلاً عن إنشاء نظام تفضيلي في التجارة بين بلدينا».

وأشار إلى أن «تنفيذ مهام زيادة وتنويع شامل للتعاون الاقتصادي بين البلدين يهدف إلى المساهمة في البرنامج المعتمد للتعاون الاستراتيجي الروسي السعودي رفيع المستوى».

وأضاف: «لقد تم اليوم الاتفاق على خارطة طريق لتنفيذ هذا البرنامج، وسنوافق عليها اليوم ضمن البروتوكول النهائي».

وكان نوفاك سابقا، قد صرح بأنه «يجرى إعداد مسودة شاملة للمحضر الختامي للاجتماع حول مختلف مجالات التعاون بين البلدين»، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت من بين تلك الدول التي زادت حجم التبادل التجاري مع روسيا العام الماضي، على الرغم من جائحة كورونا.