1616 مشروعًا لإغاثي الملك سلمان في 68 دولة.. ومسؤول يوناني يشيد بالاحترافية

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، بحضور سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

وأطّلع فلوروس على مشاريع المركز الإغاثية والإنسانية التي بلغت 1,616 مشروع شملت 68 دولة حول العالم، إلى جانب ما تمَّ تقديمه من مساعدات للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد19) للعديد من الدول.

وأشاد فلوروس بالمستوى المهني للمركز والآلية الاحترافية التي يعمل بها في تقديم مساعداته وتنفيذ برامجه.