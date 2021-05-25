جمعوا تبرعات لحفر آبار بالخارج.. إحالة 9 مواطنين إلى «الداخلية»

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن إحالة 9 مواطنين إلى وزارة الداخلية، لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة.

وقالت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، إنه بالإشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة حول التحذير من جمع الأموال والتبرعات للمساهمة في العمل الخيري خارج المملكة بشكل غير نظامي، أحالت وزارة التجارة 9 مواطنين إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر الآبار خارج المملكة.

ورصدت الوزارة تورط المخالفين من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم عبر نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم. مؤكدة أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجدير بالذكر أن الوزارة حذرت في وقت سابق من التعامل مع أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.

وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاری" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم (1900) أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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