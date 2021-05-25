إطلاق برنامج للتجارة الإلكترونية.. و«القصبي» يدعو الشباب للانضمام

دعا وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، الشباب والشابات، إلى الانضمام إلى برنامج التجارة الإلكترونية الذي تمَّ إطلاقه اليوم الثلاثاء.

وقال القصبي –عبر حسابه على تويتر- : « أدعو أبنائي وبناتي من شبابنا الطموح للانضمام للبرنامج التدريبي المتخصص الذي يطلقه مجلس التجارة الإلكترونية، ويهدف لتعزيز القدرات المتخصصة في قطاع التجارة الإلكترونية، بالشراكة مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال».

وأطلق مجلس التجارة الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، برنامجًا متخصصًا في التدريب على التجارة الإلكترونية، والذي يعدّ الأول من نوعه في المملكة، وذلك بالشراكة مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة بالمجال (Deloitte- AWS - SAP).

وأشار مجلس التجارة الالكترونية –عبر تويتر- إلى أنَّه للانضمام إلى البرنامج يرجى التواصل على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]



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