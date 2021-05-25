«الصحة»: 1389 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1389 حالة مؤكدة و14 حالة وفاة.

وجددت وزارة الصحة التذكير بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (لبس الكمامة، عدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي)، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس.