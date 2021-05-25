تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن في منطقة جازان

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان.

وقالت وزارة الداخلية، إن المواطن مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي (سعودي الجنسية) أقدم على قتل عبدالهادي بن خضير بن سميليل الرشيدي (سعودي الجنسية), بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن, وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.