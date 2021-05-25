القبض على مواطن بجازان حاول ترويج 292 كجم حشيش

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بجازان، القبض على مواطن، حاول ترويج 292 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقالت «مكافحة المخدرات»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم إحباط محاولة تهريب مخدر الحشيش والقبض على الجاني وهو مواطن؛ حيث ضبط بحوزته على (103) طلقات حية وسلاح ناري.

وتم إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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