مذكرة لحفظ وتوثيق التراث الإنساني بالسودة في عسير

وقعت شركة السودة للتطوير مذكرة تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، لجمع وتوثيق وحفظ التراث الإنساني بالسودة في منطقة عسير.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنَّ توقيع مذكرة التعاون حضره أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وكذلك شيوخ قبائل السودة ورجال ألمع، وعدد من مؤرخي وأدباء المنطقة.

يذكر أنَّ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أطلق في فبراير 2021م، شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

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