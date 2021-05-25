الرئيس المصري يستقبل وزيري الرياضة والحج السعوديين

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وفي بداية اللقاء، نقل وزير الرياضة للرئيس السيسي، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمنياتهما لمصر وشعبها بكل التقدم والنمو والازدهار.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديره وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حسن الاستقبال والضيافة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يخدم القطاع الرياضي، وخدمة شباب وشابات الوطن العربي كافة.

حضر اللقاء وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.