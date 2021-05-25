5 خطوات لإضافة مشترك سعودي في «التأمينات»

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات تسجيل وإضافة مشترك سعودي في نظام التأمينات أون لاين، والتي تستلزم إثبات وجود العلاقة التعاقدية من خلال توثيق العقد.

وأكَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ خطوات إضافة مشترك سعودي في التأمينات أون لاين كالآتي:

1-تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.



2-الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي.

3-استكمال البيانات الخاصة بالمشترك.

4-الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر «توثيق العقد».

5-استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على «حفظ».

وسيتم إرسال العقد إلى العامل وسيكون لديه ثلاثة خيارات هم: تجاهل العقد وفي هذه الحالة يتم إلغاء العقد بعد مرور 7 أيام، وإذا تم رفض العقد سيتطلب من العامل تحديد أسباب الرفض وإرسالها إلى صاحب العمل، وفي حالة الموافقة على العقد يتم توثيق العقد، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نسبة الاشتراك التي يتحملها صاحب العمل

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت النسبة التي يتحمّلها صاحب العمل للاشتراك عن العامل في نظام التأمينات.

وأكَّدت التأمينات الاجتماعية أنَّ صاحب العمل يتحمل نسبة 12% من أجر العامل المسجل «الأساسي + بدل المسكن».

وأشارت إلى أنَّ نسبة الاشتراك التي يتحمّلها صاحب العمل تكون عبارة عن 9% معاشات و2% عن نظام الأخطار المهنية، و1% عن نظام التعطل عن العمل.

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