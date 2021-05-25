إعادة افتتاح 18 مسجدًا في 7 مناطق بعد تعقيمها

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الثلاثاء، عن افتتاح 18 مسجداً بعد إغلاقها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 108 أيام، 1344مسجداً.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجدين في كل من منطقتي الشرقية والقصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق عسير وتبوك والجوف.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، حاثة المصلين ومنسوبي المساجد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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