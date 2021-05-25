«التدريب التقني»: التوسع في تقديم البكالوريوس المسائي بـ9 كليات

أوضح المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أنَّه مع مطلع العام التدريبي القادم سيتم التوسع في برنامج البكالوريوس المسائي.

وقال العتيبي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنَّ البكالوريوس المسائي سيُقدم في عدة تخصصات في 9 كليات تقنية، في كل من: جازان، وخميس مشيط، وأبها، وبيشة، وحفر الباطن، ونجران، والدمام، وبريدة، والحائط.

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