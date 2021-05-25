شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة وأمطارمتوقعة على الشرقية حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد أجواء المنطقة الشرقية ، تقلبات جوية ورياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مصحوبة بتدني في الرؤية الافقية ، في حين تشتد على محافظات الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وفي الأحساء و الجبيل و الخبر والدمام و العديد و القطيف وبقيق و رأس تنورة ، إضافة الى المناطق المفتوحة والطرق السريعة ، ويتوقع أن تكون هناك أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الافقية وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء وتعود الأجواء الى الاستقرار في وقت متأخر من مساء اليوم

وقال محلل المركز الوطني للإصاد عقيل العقيل لـ " اليوم " : " تشهد المنطقة الشرقية والوسطى نشاط في الرياح السطحية يتخللها سحب ركامية مع ارتفاع في درجات حرارة تصل الى ٤٥ درجة في ساعات الظهيرة ، وتبقى السماء غائمة جزئيا اليوم وغدا مع بعض السحب الركامية وتنخفض درجات الحرارة غدا عما كانت علية اليوم لتصل الى بداية ٤٠ درجة مئوية " .