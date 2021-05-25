التقاعد : تم إيداع معاش شهر مايو استعلموا الآن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة التقاعد أنه تم اليوم إيداع المعاش التقاعدي في حسابات المستفيدين لدى البنوك داعية إياهم إلى تفقد حساباتهم والتواصل مع البنوك في حالة وجود مشكلة في الإيداع.

موعد إيداع المعاش التقاعدي

يذكر أنه تم تثبيت موعد إيداع المعاش التقاعدي ليكون في اليوم الـ25 من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا إذا تصادف موعد إيداع المعاش التقاعدي يوم الجمعة ويتم التأخير لمدة يوم واحد إذا تصادف الإيداع مع يوم السبت.

التعريف بالمعاش التقاعدي يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تتيح لعملائها (الأفراد والجهات) خدمة استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية من خلال الخطوات التالية: الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار خدمة ” التعريف بالمعاش الفوري “.

إدخال كافة البيانات المطلوبة. العوامل المؤثرة في المعاش التقاعدي وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في مبلغ المعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد على النحو التالي : مقدار آخر راتب.

الجنس (ذكر – أنثى)

نوع الخدمة (مدني – عسكري)

سبب ترك الخدمة ويشمل : بلوغ السن التقاعدي. الوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل. الوفاة أو العجز الكامل بغير بسبب العمل. إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية. إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية. إلغاء الوظيفة. التقاعد المبكر. الاستقالة.

عدد سنوات الخدمة.

عدد الأشهر الخدمة. خطوات حساب المعاش التقاعدي الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار حاسبة التقاعد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات انقر زر “عرض قيمة المعاش”. ويتم الحصول على المبلغ التقديري للمعاش التقاعدي لكن المبلغ الفعلي يتم معرفته بعد إيداع معاش التقاعد في حسابات المستفيدين.

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