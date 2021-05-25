التجارة تحيل 9 مواطنين للداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحالت وزارة التجارة 9 مواطنين إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر الآبار خارج المملكة.

وزارة الداخلية تتولى التحقيق

ويأتي ذلك في إطار البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة حول التحذير من جمع الأموال والتبرعات للمساهمة في العمل الخيري خارج المملكة بشكل غير نظامي.

ورصدت الوزارة تورط المخالفين من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم عبر نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم.

وأكدت التجارة أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وزارة التجارة نحذر من الجهات غير المرخصة

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة حذرت في وقت سابق من التعامل مع أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.

وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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