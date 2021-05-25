شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا بالرصاص في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وقالت في بيان لها :"أقدم مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي (سعودي الجنسية) على قتل عبدالهادي بن خضير بن سميليل الرشيدي (سعودي الجنسية) , وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي اليوم ـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان.