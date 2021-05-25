شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة : "المقاييس" تعزيز القدرات الوطنية في المجالات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • محافظ المواصفات والمقاييس : معاهد القياس الوطنية تساعد في تشخيص حالة 7 ملايين من المرضى

قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن تنظيم منتدى قياس يأتي ضمن مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا ، لهذا العام 2021 تحت شعار القياس من أجل الصحة، آملين أن تشكل هذه الفعالية خطوة فعالة وعملية لرسم مستقبل أفضل لقطاع المترولوجيا ، وداعما للاستقرار الصحي والنمو الاقتصادي والاجتماعي في مختلف العالم، موضحاً أن علم القياس يعزز القدرات الوطنية في المجالات الاقتصادية.

وأوضح خلال افتتاح برنامج المنتدى الدولي للقياس والورش المصاحبة ، تحت شعار "القياس من أجل الصحة"، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، أن علم القياس هو احد العلوم المحورية التي تساعد على تعزيز الاقتصادات لما يمثله من مرجعية للتعاملات والتبادل التجاري سواء على المستويات الوطنية أو الإقليمية والدولية ، وقد أولت حكومة المملكة منذ وقت مبكر اهتمام بالغا بهذا المجال، وذلك من خلال إصدار اول مرسوم ملكي لنظام المعاينة والمقاييس في عام 1963م وتبرز أهمية علم القياس في هذا الوقت الحرج الذي يمر به العالم على الصعيد الصحي للتأكيد على أهمية هذا العلم في تعزيز القدرات الوطنية والدولية في كافة المجلات الاقتصادية والعلمية.

وأشار إلى أن الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا على العالم استدعى من الجميع العمل الجاد لتسخير كافة الإمكانات العلمية لمواجهة هذا الوباء بشكل كامل ومتفاعل، وتبذل المملكة جهود كبيرة للارتقاء بكافة عناصر حكومة البنية التحتية الجيدة وبشكل خاص مجال القياس لإدراكها بأهميته في تعزيز ودعم النماء الاقتصادي والصناعي .

من جهته قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد القصبي: تفخر المملكة باحتضانها هذا المنتدى وذلك استمراراً لجهودها المتواصل في تقديم روئا محفزه للتكامل والتعاون مع المجتمع الدولي لما فيه خير الإنسانية جمعاء ، وتأتي هذه الفعالية الدولية إدراكاً بأهمية تعزيز سبل التعاون بين دول العالم في كافة المجالات للمضي قدماً في تحقيق أهداف التمية المستدامة وتعزيز دور أنشطة التقييس في الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات وتحسين مستويات التجارة بين مختلف دول العالم .

نحفي هذا اليوم باليوم العالمي للمترولوجيا للعام 2021 في الوقت الذي تلقي فيه التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة ، وفقد امتد التأثير على الحراك العلمي الدولي حيث يلعب علم القياس دوراً رئيسا في التمكين القطاع الصحي من تمكين خدماته بفاعلية ودعم الأبحاث والقياسات الصحية الموجهة للحد من تأثير وانتشار فايروس كورونا ، وتأكيداً على أهمية علم القياس كالعلوم الداعمة للمجال الصحي يقدم المكتب الدولي للأوزان خدمات المقارنة والمعايرة في المجال الإشعاعي في معاهد القياس الوطنية في العلم ، كما تساعد هذه الخدمات في التشخيص والدقة في العلاج لحوالي 7 ملايين من المرضى الذين يخضعون للعلاج بالأشعة سنويا وكذلك لـ33 مليون حالة يتم تشخيصها بواسطة الطب النووي وأكثر من 360 مليون حالة يتم تشخيصها بواسطة الاشعة السينية ، كما يتم مراقبة نحو 11 مليون شخص يعملون مع الاشعاعات لوقايتهم من الجرعات الزائدة للإشعاع .

وقال : نعمل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز الوطني للقياس والمعايرة على تعزيز ودعم الجهود الوطنية والدولية للحد من انتشار جائحة كورونا إذ يمثل المركز الوطني للقياس واحد من أكثر المراكز الوطنية تطورا في المنطقة ويضم أكثر من 30 مختبر نوعياً متخصص وتعمل فيه كفاءات مؤهلة علميا ونتواصل باستمرار مع المراكز الوطنية في العالم لتبادل الخبرات .