الارشيف / اخبار السعوديه

إغلاق 5 منشآت مخالفة للإجراءات الوقائية بالشرقية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة للإجراءات الوقائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1657 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الرقابة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 83 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 24 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك عبر مركز 940 ، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ "كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا