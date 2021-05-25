الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط مواطن بصبيا بحوزته 292 كلغم من الحشيش المخدر وسلاح ناري

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم ضبط مواطن بصبيا بحوزته 292 كلغم من الحشيش المخدر وسلاح ناري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

ضبط مواطن بصبيا بحوزته 292 كلغم من الحشيش المخدر وسلاح ناري

استقبلها من الخارج بغرض ترويجها

متابعات الخليج 365 - واس

تمكن أبطال مكافحة المخدرات من القبض على مواطن استقبل كمية من الحشيش المخدر بصبيا بغرض ترويجها.

تفاصيل ضبط كمية الحشيش المخدر

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، والقبض عليه، وعثر بحوزته على (292) كلغم من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري و(103) طلقات حية.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.


شارك الخبر

شارك الخبر




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا