هل تناول المسكنات لتخفيف أعراض لقاح كورونا يفسد فاعليته؟ الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن أخذ مسكن البنادول لتخفيف أعراض لقاح كورونا ومدى تأثيره على فاعلية اللقاح.

لقاح كورونا والمسكنات:



وردت الوزارة متمثلة في مركز 937 صحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، على سؤال بهذا الشأن بالقول: “يمكن تناول مسكن ألم وخافض للحرارة مثل (باراسيتامول) عند اللزوم بالجرعة المناسبة للحالة الصحية”.

جرعات لقاح كورونا في السعودية

وسابقًا كشفت أرقام وزارة الصحة عن ارتفاع جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (12.8) مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

شارك الخبر