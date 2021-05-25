الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع السعودية بدءاً من اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية اعتباراً من اليوم الثلاثاء مع السعودية والمكسيك والبرتغال وآيسلندا ومالطا بعد تعليقها بسبب وباء فايروس كورونا.

4 رحلات في الأسبوع

وسيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ 3 رحلات في الأسبوع من موسكو إلى جدة، إضافة إلى رحلة واحدة في الأسبوع من كل من غروزني ومحج قلعة إلى جدة. وبإمكان الشركات الأجنبية تنفيذ العدد نفسه من الرحلات من جدة إلى روسيا، وفقا لـ(روسيا اليوم).

يذكر أن روسيا استأنفت حتى يوم أمس الاثنين الرحلات مع 25 دولة، بينها مصر وقطر والإمارات وألمانيا والهند وفنزويلا وسويسرا واليابان وغيرها.

دول تم تعليق الرحلات معها

وهناك أيضا 3 دول تم تعليق الرحلات معها حتى 1 يونيو المقبل بعد فترة من استئنافها بسبب تردي الوضع الوبائي، وهي بريطانيا التي تم تعليق الرحلات معها منذ ديسمبر الماضي، وتنزانيا وتركيا (منذ أبريل الماضي).



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