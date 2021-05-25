الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

الأمن البيئي يضبط معدة ومقيمًا باكستانيًا يجرف التربة بالرياض

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة الرياض.

توضيح من الأمن البيئي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية.

حماية الحياة الفطرية

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.



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